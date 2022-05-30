Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022»

Легенда збірної Шотландії Грем Суннес бажає перемоги Україні в матчі з його рідною національною командою у відборі на ЧС-2022. його цитує The Times.

Я опинюся в дуже складній ситуації. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вони поїхали туди (в Катар - прим.) І виграли чемпіонат світу.

Як далеко потрібно заритися головою в пісок, щоб не розуміти, в якому становищі зараз знаходиться світ? Чи буде це, коли хто-небудь натисне кнопку ядерної зброї?

Я не хотів би бути одним з шотландських гравців, що грають в той вечір.

Я не знаю, де будуть мої емоції. Мої емоції там, коли я глибоко думаю про те, що важливіше, футбол, або послати сигнал про неприйнятність поведінки Росії.

Світ повинен об'єднатися і сказати їм, ви можете почути емоції в моєму голосі. Це моє головне почуття в цій ситуації.

Я роблю це для телебачення, і я не знаю, як я впораюся з цим. Я знаю, що більшість наших уболівальників, які підуть туди, відчують те ж саме »