Ібрагімович: «Батьки Мбаппе повинні стулити пельку»
Легендарний Ібрагімович не планує завершувати кар'єру
Шведська зірка готовий незабаром повернутися на поле після серйозної травми
Златан Ібрагімович / Фото - cnnportugal.iol.ptЗірковий шведський нападник «Мілана» Златан Ібрагімович в черговий раз заявив, що не має наміру завершувати професійну кар'єру гравця.
Цитує Златана в Twitter відомий інсайдер Фабріціо Романо.
«Я хочу скоріше повернутися на поле. Відчуваю себе добре. Сподіваюся, що повернуся дуже скоро».
Нагадаємо, що Златан в травні отримав травму ахілла, через яку вибув з ладу на 7-8 місяців. Контракт 41-річного гравця з «Міланом» завершується в кінці сезону.
Раніше Ібрагімович назвав найгірше спогад у своїй кар'єрі.
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