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Легендарний Ібрагімович не планує завершувати кар'єру

Шведська зірка готовий незабаром повернутися на поле після серйозної травми
Футбол Серія А
17 листопада 21:31
Легендарний Ібрагімович не планує завершувати кар'єру
Златан Ібрагімович / Фото - cnnportugal.iol.pt
Зірковий шведський нападник «Мілана» Златан Ібрагімович в черговий раз заявив, що не має наміру завершувати професійну кар'єру гравця.

Цитує Златана в Twitter відомий інсайдер Фабріціо Романо.

«Я хочу скоріше повернутися на поле. Відчуваю себе добре. Сподіваюся, що повернуся дуже скоро».


Нагадаємо, що Златан в травні отримав травму ахілла, через яку вибув з ладу на 7-8 місяців. Контракт 41-річного гравця з «Міланом» завершується в кінці сезону.

Раніше Ібрагімович назвав найгірше спогад у своїй кар'єрі
Володимир Кириченко
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Златан Ібрагімович Мілан

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