«Готувався до цього місяць». Очоа розповів, як відбив пенальті від Левандовскі
Легендарний мексиканський воротар в 37-років став гравцем клубу Серії А
Очоа перейшов до Салернітани
Голкіпер збірної Мексики Гільєрме Очоа перейшов до Салернітани, повідомляє прес-служба італійського клубу.
37-річний Очоа перебрався до Серії А на правах вільного агента. Останнім його клубом була Америка.
Нагадаємо, Очоа зі збірною Мексики на ЧС-2022 не зміг вийти з групи, де також виступали Аргентина, Саудівська Аравія і Польща.
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