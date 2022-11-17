Легендарний нападник збірної Австрії загинув під колесами поїзда

Ймовірною причиною самогубства називають важку хворобу екс-гравця

Герхард Родакс / Фото - mynewsgh.com

Колишній нападник мадридського «Атлетіко» та збірної Австріїпокінчив життя самогубством.Трагедія сталася вранці 16 листопада. Родакс загинув під колесами поїзда, який їхав зі швидкістю 150 кілометрів на годину. У машиніста не було шансів вчасно загальмувати.Як повідомляють австрійські ЗМІ, це було самогубством. 57-річний Родакс приїхав на місце своєї смерті на власному автомобілі і вийшов на залізничні колії перед поїздом. Ймовірною причиною такого рішення називають важку хворобу, про яку чоловік дізнався напередодні.За свою кар'єру Родакс захищав кольори австрійських «Рапіда» та «Адміру Ваккер», а також мадридського «Атлетіко». У складі збірної Австрії відіграв 20 матчів і залишається автором останнього переможного гола команди в фінальних турнірах ЧС – проти США (2:1) в 1990 році.