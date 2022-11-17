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Легендарний нападник збірної Австрії загинув під колесами поїзда

Ймовірною причиною самогубства називають важку хворобу екс-гравця
Футбол Футбол в Європі
17 листопада 19:41
Легендарний нападник збірної Австрії загинув під колесами поїзда
Герхард Родакс / Фото - mynewsgh.com
Колишній нападник мадридського «Атлетіко» та збірної Австрії Герхард Родакс покінчив життя самогубством.

Трагедія сталася вранці 16 листопада. Родакс загинув під колесами поїзда, який їхав зі швидкістю 150 кілометрів на годину. У машиніста не було шансів вчасно загальмувати.

Як повідомляють австрійські ЗМІ, це було самогубством. 57-річний Родакс приїхав на місце своєї смерті на власному автомобілі і вийшов на залізничні колії перед поїздом. Ймовірною причиною такого рішення називають важку хворобу, про яку чоловік дізнався напередодні.

За свою кар'єру Родакс захищав кольори австрійських «Рапіда» та «Адміру Ваккер», а також мадридського «Атлетіко». У складі збірної Австрії відіграв 20 матчів і залишається автором останнього переможного гола команди в фінальних турнірах ЧС – проти США (2:1) в 1990 році.
Володимир Кириченко
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