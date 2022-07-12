Легіонер «Динамо»: «Зараз йдуть переговори між киянами і зацікавленими клубами»

Півзахисник « Динамо » Міккель Дуелунд повідомив, що покине український клуб. його цитує Bold.dk.

Сподіваюся, що все нарешті стане на свої місця протягом наступних кількох тижнів. Це може бути НЕК, але є й інші зацікавлені клуби.

Найголовніше, щоб у клубу був хороший план по мені і моєму подальшому розвитку.

Звичайно, ситуація з « Динамо » і Україною дуже особлива, але мені не доводиться скаржитися на власну ситуацію, коли я знаю, що переживають мої одноклубники і хороші друзі в « Динамо », і взагалі в Києві, через війну ».