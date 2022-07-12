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Легіонер «Динамо»: «Зараз йдуть переговори між киянами і зацікавленими клубами»

Дуелунд не залишиться в Києві
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:09
Легіонер «Динамо»: «Зараз йдуть переговори між киянами і зацікавленими клубами»

Півзахисник « Динамо » Міккель Дуелунд повідомив, що покине український клуб. його цитує Bold.dk.

« Я радий бути в НЕК, але поки не вирішено, чи залишуся я. Зараз йдуть переговори між « Динамо » і зацікавленими клубами.

Сподіваюся, що все нарешті стане на свої місця протягом наступних кількох тижнів. Це може бути НЕК, але є й інші зацікавлені клуби.

Найголовніше, щоб у клубу був хороший план по мені і моєму подальшому розвитку.

Звичайно, ситуація з « Динамо » і Україною дуже особлива, але мені не доводиться скаржитися на власну ситуацію, коли я знаю, що переживають мої одноклубники і хороші друзі в « Динамо », і взагалі в Києві, через війну ».


Ще до війни було відомо, що Дуелунд не хоче повертатися в « Динамо ».

Петро Приходько
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Теги

Динамо Київ Міккель Дуелунд

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