Павло Василенко

Колишній нападник Кельна, Боруссії Менхенгладбах, Севільї та Торіно Тоні Польстер втратив мільйони євро, повідомляють німецькі ЗМІ.

Легендарний австрійський форвард «влив» величезні гроші у бізнес свого хорошого друга, колишнього футбольного агента та адвоката Скендера Фані.

Фані, який помер два роки тому, був пов'язаний з відомими трансферами, такими як Ханс Кранкель у Барселону та Герберт Прохазка в Інтер. Після смерті 83-річного агента з'явилися позивачі, які вимагають близько десяти мільйонів євро. Серед кредиторів – найкращий бомбардир збірної Австрії Польстер.

«Так, це правда. Мене обдурили на велику суму», – зізнається Тоні виданню Heute.

Йдеться про дві «великі» шестизначні суми, пов'язані з будівництвом.

«Нічого так і не було побудовано», – додає колишній форвард німецьких клубів.

За наявною інформацією, позови подали інші відомі футболісти.