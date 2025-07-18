Павло Василенко

Повідомляється, що будинок чемпіона Європи 1984 Мішеля Платіні був пограбований.

Крадіжки зі зломом у будинках футболістів стають все більш поширеними. На цей раз об'єктом нападу стала власність легендарного французького гравця збірної.

Чемпіон Європи та триразовий володар «Золотого м'яча» в п'ятницю вранці почув тривожний шум, що долинав із саду.

За повідомленнями RTL, Платіні помітив людину в каптурі, який, побачивши його, втік. Поліція розпочала розслідування.

Інцидент стався у місті Кассіс, приблизно за 30 кілометрів від Марселя. Внаслідок злому колишній віце-президент ФІФА зазнав значних матеріальних збитків.

Головною здобиччю злодія стали кубки та медалі, зібрані французом у його будинку. За даними французьких ЗМІ, всього було вкрадено близько 20 екземплярів.

Платіні провів 72 матчі за збірну Франції, забивши 41 гол. Найбільшого успіху він досяг у складі Ювентуса, двічі вигравши Серію А та один раз Лігу чемпіонів.