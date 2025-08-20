Павло Василенко

Збірну Люксембургу очолить Жефф Штрассер. 50-річний тренер замінить Люка Гольца, який залишив посаду минулого тижня після 15 років роботи.

Люксембургці вирішили питання тренерської посади за два тижні до початку кваліфікаційного раунду на чемпіонат світу-2026.

Про призначення Штрассера оголосила Федерація футболу Люксембургу (FLF). Штрассер підписав контракт до кінця 2026 року, а офіційна презентація ЗМІ відбудеться сьогодні в Національному футбольному центрі в Мондерканжі.

Новий керманич раніше грав за національну збірну Люксембургу, провів за команду 98 матчів – рекордний показник національної команди. Як тренер, він очолював клуби в Люксембурзі та за кордоном німецький Кайзерслаутерн.

Суперниками збірної Люксембургу у новому відбірковому циклі чемпіонату світу 2026 року є Словаччина, Німеччина та Північна Ірландія.