Колишній футболіст Шахтаря Віктор Грачов висловився по матчу-відповіді 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа. Його слова наводить Sport.ua.

Якщо донеччанам вдасться показати хоч приблизно той футбол, який вони продемонстрували в Стамбулі, путівка в наступний раунд буде в кишені. Мені складно сказати, яку тактику обере турецька команда, але я впевнений в одному, що Шахтар гратиме на перемогу.

Звичайно, після - 2:4 потрібно йти вперед, вони не здаватимуться, але українська команда не дасть супернику розгорнутися на повну силу. Але це не означає, що поєдинок буде легким для донеччан. Доведеться попотіти. Я не бачу, за рахунок чого турки за тиждень можуть додати, - розповів Грачов.