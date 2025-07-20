Іменитий італійський тренер Невіо Скала, який приводив Шахтар до першого чемпіонства в Україні, розповів, чому в середині 2000-х пішов з футболу. Його слова наводить «УФ».

Після Шахтаря я працював у Москві зі Спартаком. Потім я вирішив присвятити свій час сім’ї та своїй великій пристрасті: сільському господарству. Я пишаюся цим рішенням. Відступав від нього лише раз – у той складний момент, коли треба було допомогти Пармі. Я щаслива людина. З моїми дітьми ми виробляємо натуральні вина та багато інших органічних продуктів. Недавно ми святкували 55 років шлюбу, - розповів Скала.

Невіо Скала працював у Шахтарі з 2002 по 2003 рік, здобувши з донеччанами золотий дубль (перемога в ЧУ + Кубок України).