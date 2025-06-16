Ексфутболіст Ворскли Йован Маркоскі в інтерв'ю XSPORT відреагував на виліт полтавського клубу в Першу лігу в стикових матчах з Кудрівкою (2:1, 0:1 - 3-4 по пенальті).

Був на обох іграх із Кудрівкою. Неприємно вилітати, коли майже 30 років Ворскла провела у вищому дивізіоні, але я сподіваюся, що керівники зможуть провести роботу над помилками і повернутися через рік назад. Найголовніше, щоб клуб продовжив існувати. Усе це безумовно впливає [борги, трансферний бан]. Коли великі борги - це дуже погано.

Тиск на ветеранів? Я скажу, що якраз від Бацули, Скляра і Пердути було позамежне бажання. Коли ти перебуваєш у ямі, то важко вибиратися. Реалізуй усі моменти в першій грі з Кудрівкою і все могло бути інакше. Тут уже вмикається психологія. Не можна сказати, що суперник був слабким. Вони забили на Оболоні гол, який залишив їх у боротьбі і змогли переломити все на свій бік. Кудрівка не опускала руки, грала в футбол і боженька нагородив їх більше, ніж Ворскла.