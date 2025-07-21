Павло Василенко

Колишнього футболіста збірної Англії Пола Гаскойна було доставлено до лікарні після того, як знепритомнів у будинку свого близького друга Стіва Фостера.

Як повідомляє The Sun, Фостер розповів, що легендарний Газза був майже непритомний, коли його знайшли, і негайно було викликано швидку допомогу. Після госпіталізації його стан стабілізувався.

«Його стан зараз стабільний, але він залишається в лікарні і переведений до іншої палати. Це найкраще місце для нього зараз», – сказав Фостер.

58-стрічковий Гаскойн став національним героєм під час чемпіонату світу 1990 року в Італії, де він підкорив серця вболівальників своєю грою та став одним із символів англійського футболу. У тому ж році його визнали спортсменом року в Англії.

Відомий своєю непередбачуваною поведінкою на полі та за його межами, Гаскойн протягом більше десяти років був улюбленою фігурою серед футбольних уболівальників у всьому світі.

На жаль, його життя після закінчення професійної кар'єри було відзначено численними скандалами, боротьбою з алкоголізмом та депресією. Він кілька разів потрапляв до реабілітаційних центрів.

Фостер зазначив, що за останні 24 години Пол отримав багато повідомлень зі словами підтримки та кохання.

«Він отримав так багато добрих побажань від старих друзів та людей, які його люблять. Вони бажають йому якнайшвидшого одужання і сподіваються незабаром побачити його знову в строю», – сказав він.

Гаскойн залишається під наглядом лікарів, сім'я та друзі сподіваються на його якнайшвидше одужання.