Павло Василенко

Стадіон «Маракана» в Ріо-де-Жанейро – один із найвідоміших у світі – може невдовзі змінити власника. Влада штату Ріо планує продати легендарну арену, щоб погасити частину боргу перед федеральним урядом.

Рішення ухвалив Комітет з питань Конституції та правосуддя Законодавчих зборів штату (ALERJ), який додав «Маракану» до переліку 14 об’єктів, що підлягають приватизації.

«Уряд витрачає близько одного мільйона реалів (160 тисяч євро) на кожен матч – це надто дорого», – заявив президент комітету Родріго Аморім.

За законом про бюджет на 2026 рік, штат має виплатити майже 12,3 мільярда реалів (2 мільярди євро) лише у вигляді відсотків і погашення боргу, тож продаж стадіону розглядається як вимушений крок.

«Маракана» – це справжня святиня футболу. Саме тут відбулися два фінали чемпіонату світу:

у 1950 році Бразилія сенсаційно програла Уругваю (1:2) у легендарному «Мараканасо», який досі вважають національною трагедією;

у 2014 році Німеччина перемогла Аргентину Ліонеля Мессі завдяки голу Маріо Гьотце у додатковий час.

У 1963-му «Маракана» встановила клубний рекорд відвідуваності – 194 603 глядачі на дербі Фламенго – Флуміненсе.

Загалом стадіон 26 разів збирав понад 150 тисяч фанатів, і ще 284 рази – понад 100 тисяч.

Після реконструкції до Олімпіади-2016 місткість скоротилася до 73 139 місць, але «Маракана» залишається найбільшою ареною Бразилії та третьою за розміром у Південній Америці.