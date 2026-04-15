Сергій Разумовський

Головний тренер Інтера Маямі Хав’єр Маскерано залишив свою посаду. Про кадрові зміни офіційно повідомила пресслужба американського клубу. Замість нього призначили Гільєрмо Гойоса.

Gracias Masche 🩷🖤 pic.twitter.com/jwA4bsNk7u — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

41-річний аргентинський фахівець ухвалив рішення піти з команди через особисті обставини. Відтак Маскерано завершив свою роботу в Інтері Маямі, де, зокрема, встиг попрацювати зі своїми колишніми партнерами по Барселоні — Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, які нині виступають за клуб із Флориди.

Маскерано очолив Інтер Маямі в листопаді 2024 року. Попри відносно нетривалий період роботи, йому вдалося привести команду до важливого трофея: під його керівництвом клуб минулого року став володарем Кубка МЛС. Цей успіх став одним із ключових моментів його перебування на чолі команди та додав ваги його тренерському резюме.

У нинішньому сезоні Інтер Маямі також залишається серед претендентів на високі місця у Східній конференції МЛС. Після семи турів команда набрала 12 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера конференції Нешвілла наразі становить чотири бали, тож клуб зберігає хороші шанси на боротьбу за вершину.