Легендарний голкіпер відновив кар’єру в 58 років
Він буде грати у п’ятій лізі
близько 2 годин тому
Легенда збірної Мексики завершила свою кар'єру. Хорхе Кампос повернувся на поле. Голкіпер завершив кар'єру у 2004 році.
58-річний футболіст зіграв 133 матчі за національну збірну. Він виграв Кубок Конфедерацій з національною збірною. Кампос брав участь у трьох чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.
Минулими вихідними пролунала сенсаційна новина про Кампоса. Як виявилось, легендарний воротар вирішив завершити свою спортивну кар'єру.
Кампос підписав контракт із футбольним клубом Мексика. Його новий клуб грає у п'ятому дивізіоні іспанської ліги.
Цікаво, що мексиканець гратиме і як воротар, і як нападник. Він уже мав таку можливість у минулому – йому вдалося забити кілька красивих голів.
Поділитись