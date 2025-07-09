Павло Василенко

Колишній італійський футболіст Джорджо К'єлліні приєднається до Лос-Анджелеса та увійде до групи власників клубу.

40-річний К'єлліні, який провів майже два десятиліття в Ювентусі, перейшов до Лос-Анджелеса в 2022 році, завершуючи свою ігрову кар'єру.

Минулого року він працював там тренером із розвитку гравців.

«Це амбітна організація, створена видатними людьми та підтримувана спільнотою, де почуваєшся як удома. Саме тому минулого року я висловив бажання стати її співвласником, і тепер я пишаюся тим, що продовжую цей шлях і підтримую проект, у який глибоко вірю», – заявив К'єлліні.

Захисник завершив кар'єру у 2023 році. Він виграв дев'ять титулів Серії А з Ювентусом та чемпіонат Європи 2020 року зі збірною Італії. Останні два сезони він провів у Лос-Анджелесі, де зіграв 45 матчів.

За роки в Ювентусі К'єлліні тричі визнавався найкращим захисником Серії А і п'ять разів був номінований на включення до команди року італійської ліги.