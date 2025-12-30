Захисник Зорі Андрія Яніч підбив підсумки першої частини сезону для себе та привітав українців із Новорічними святами. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Перші шість місяців пройшли гарно для мене. 7 матчів ми не програвали, тому можна занести цей період нам в актив. Адаптуватися було не складно. Мені всі допомагали, до того ж багато балканців в команді.

В першу чергу, якийсь період часу треба було на адаптацію. Потім, знайшов себе і зміг більше сконцентруватися на тренуваннях, на грі і допомагати команді. Найголовніше, що головний тренер повірив у мене. Намагатимусь нікого не підводити.

Щодо відпустки, у мене не було якогось спеціального плану. Проводжу час разом із сім’єю та своєю дівчиною. Користуючись можливістю, хочеться побажати всім миру, спокійного, тихого Нового року. Щоб війна в Україні закінчилася. Це найголовніше побажання.