Легіонер Зорі: «Хочеться побажати всім миру, спокійного, тихого Нового року»
Захисник луганців привітав українців зі святами
близько 2 годин тому
Захисник Зорі Андрія Яніч підбив підсумки першої частини сезону для себе та привітав українців із Новорічними святами. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Перші шість місяців пройшли гарно для мене. 7 матчів ми не програвали, тому можна занести цей період нам в актив. Адаптуватися було не складно. Мені всі допомагали, до того ж багато балканців в команді.
В першу чергу, якийсь період часу треба було на адаптацію. Потім, знайшов себе і зміг більше сконцентруватися на тренуваннях, на грі і допомагати команді. Найголовніше, що головний тренер повірив у мене. Намагатимусь нікого не підводити.
Щодо відпустки, у мене не було якогось спеціального плану. Проводжу час разом із сім’єю та своєю дівчиною. Користуючись можливістю, хочеться побажати всім миру, спокійного, тихого Нового року. Щоб війна в Україні закінчилася. Це найголовніше побажання.