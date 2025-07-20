Лехія Гданськ розпочала новий сезон Екстракляси з поразки від Гурніка (1:2).

У цьому матчі взяли участь всіх п'ятеро українців, що виступають у складі Лехії. З перших хвилин вийшли Богдан Сарнавський, Іван Желізко та Богдан В'юнник.

З лави запасних в другому таймі вийшли орендовані динамівці Антон Царенко та Максим Дячук, для якого гра з Гурніком стала дебютною в Екстраклясі.

Екстракляса. 1 тур

Гурнік Забже - Лехія 2:1

Голи: Лукошек, 33, Кубіцкі, 68 - Капич, 88 (пенальті)