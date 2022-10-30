Лемпард: «Я дуже задоволений Миколенком, він став невід'ємною частиною «Евертона»

Українець зіграв в усіх матчах АПЛ в цьому сезоні

Головний тренер «Евертона» Френк Лемпард оцінив гру українця Віталія Миколенка в нинішньому сезоні. Фахівця цитує прес-служба «ірисок».

«Я дуже задоволений Миколенком. Він скромний хлопець, у якого багато роботи на футбольному полі. Але те, як він стає невід'ємною частиною «Евертона» – захоплює, і я знаю, що він може стати ще кращим».

Відзначимо, Миколенко зіграв у всіх матчах АПЛ за «Евертон» в цьому сезоні і часто отримує найвищі оцінки.