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Лемпард: «Я дуже задоволений Миколенком, він став невід'ємною частиною «Евертона»

Українець зіграв в усіх матчах АПЛ в цьому сезоні
Футбол Українські легіонери
30 жовтня 08:55
Лемпард: «Я дуже задоволений Миколенком, він став невід'ємною частиною «Евертона»

Головний тренер «Евертона» Френк Лемпард оцінив гру українця Віталія Миколенка в нинішньому сезоні. Фахівця цитує прес-служба «ірисок».

«Я дуже задоволений Миколенком. Він скромний хлопець, у якого багато роботи на футбольному полі. Але те, як він стає невід'ємною частиною «Евертона» – захоплює, і я знаю, що він може стати ще кращим».

Відзначимо, Миколенко зіграв у всіх матчах АПЛ за «Евертон» в цьому сезоні і часто отримує найвищі оцінки.

Петро Приходько
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Теги

Віталій Міколенко Евертон Френк Лемпард

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