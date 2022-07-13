Тимощук веселиться, поки українці вмирають. У мережу потрапили нові фото з життя зрадника в росії
Леоненко: «На Тимощука усі напали. Навіщо його матюкати?»
Колишній гравець «Динамо» вважає, що російських спортсменів не треба чіпати
16:18
Колишній гравець «Динамо» і збірної України Віктор Леоненко вважає, що відсторонення російських спортсменів і їх критика за мовчання з приводу війни, яку розв’язала росія, безпідставні:
«Російські спортсмени не те що не винні, вони нічого не можуть зробити. Вони нічого не вирішують. Там вирішує одна людина. Що на них кричати? Не говорять та й не говорять.
Спортсмени в росії, і не тільки там, і так постраждали, бо їх звідусіль викинули. Це добре чи погано для спорту? Спортсмени ніхріна не вирішують, який сенс їх судити.
Що, кожна людина має бути сміливою? Навіщо судити людину, яка боїться чи боягуз? Нападімо на Тимощука, як усі напали. Я вважаю, що його взагалі чіпати не можна. Навіщо його матюкати?»
Нагадаємо, Тимощук – г*ндон.
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