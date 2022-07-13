Леоненко: «На Тимощука усі напали. Навіщо його матюкати?»

Колишній гравець «Динамо» і збірної України Віктор Леоненко вважає, що відсторонення російських спортсменів і їх критика за мовчання з приводу війни, яку розв’язала росія, безпідставні:

Спортсмени в росії, і не тільки там, і так постраждали, бо їх звідусіль викинули. Це добре чи погано для спорту? Спортсмени ніхріна не вирішують, який сенс їх судити.

Що, кожна людина має бути сміливою? Навіщо судити людину, яка боїться чи боягуз? Нападімо на Тимощука, як усі напали. Я вважаю, що його взагалі чіпати не можна. Навіщо його матюкати?»