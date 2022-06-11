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Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»

Екс-гравець киян не соромиться гострих висловлювань
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:59
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»

Колишній гравець «Динамо» Віктор Леоненко повідомив, що міг би працювати в київському клубі.

- Вам Суркіси коли-небудь пропонували роботу в Динамо?

- Ні, я ж не хочу бути тренером.

- Не обов'язково тренером, може бути, якусь адміністративну посаду.

- Там все місця зайняті. Агентом я точно не зможу бути. У Динамо агенти тільки Луческу і Ігор Михайлович.

- А якби запропонували, пішли б працювати в Динамо?

- Не знаю. Нехай спочатку зроблять пропозицію, а вже потім будемо обговорювати. Я б пішов, якби мені дозволили говорити те, що я думаю, але не впевнений, що на це погодиться Ігор Михайлович. Коли Динамо погано грає, про це потрібно говорити.

- Ким би ви хотіли працювати в Динамо?

- Найкраще посидіти поруч з Луческу. Він роботяга, йому скільки років, а він оре і оре. За це треба його поважати. Я не розумію ультрас Динамо. Ну був він в Шахтарі, але він адже іноземець. Потрібно оцінювати результати.


раніше Леоненко висловився про футбол в Україні під час війни.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Динамо Київ Віктор Леоненко

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