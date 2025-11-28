Леоненко відреагував на звільнення Шовковського: «Це треба було зробити давно»
Експерт висловся про зміни у київському клубі
2 днi тому
Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту BLIK.ua прокоментував звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера київської команди.
«Це треба було зробити давно. Шовковський взагалі мав піти сам, а не чекати на звільнення. Він же в Динамо побив усі антирекорди Гіннеса в УПЛ, і це я навіть не згадую про єврокубки. Ігор Михайлович завжди до останнього підтримує тренерів, але навіть у нього терпець урвався, а доводити до цього не треба, тренер уже мав піти. Першого та другого місця в УПЛ Динамо, напевно, вже не бачити».
Шовковський очолив Динамо 11 грудня 2023 року, замість Мірчі Луческу. На чолі команди 50-річний фахівець провів 90 поєдинків: 52 перемоги, 20 нічиїх, 18 поразок.
Під керівництвом Шовковського біло-сині стали чемпіонами України у сезоні 2024/25.
Наразі Динамо займає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 20 очок.