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Леоненко: «Якщо легіонери такі сцикун - нехай їдуть з України»

Екс-гравець «Динамо» вважає, що в Україні нема чого боятися
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:40
Леоненко: «Якщо легіонери такі сцикун - нехай їдуть з України»

Колишній форвард «Динамо» Віктор Леоненко висловився про футбол в Україні під час війни.

- Більшість легіонерів просто боятися повертатися з війни.

- У нас вже діти грають, ветерани грають, турніри проводяться. Якщо вони [легіонери] такі сцикун - нехай їдуть грати до себе додому. У моїй команді чемпіонів країни більше, ніж в нинішньому «Динамо» (прим. - Леоненко організовує благодійні матчі для команди «Зірки українського футболу»). І нічого, ми граємо товариські ігри. Хоч і бомблять, ми не боїмося.

Я б на місці президента «Шахтаря» розбирався. Якщо ви боїтеся - тоді пішли на # # ен. Це буде ненормально, якщо дві команди гратимуть в Польщі, а решта тут. Я розумію, що потрібно готуватися до Ліги чемпіонів, але тут питання стоїть більше в порядності футболістів.

- «Шахтар» вже почав потроху продавати легіонерів.

- Нехай вже швидше їх розпродасть, щоб «Шахтар» міг спокійненько грати в Україні.

- А яким буде «Шахтар» без іноземців?

- Будуть перебудовуватися, життя на легіонерах не закінчується, тим більше на сцикун. З них вже нічого не сліпиш, якщо в їх головах тільки одна думка: що зараз ракета прилетить. Ссикуни нехай грають в шахи.

Раніше Леоненко заявив, що гравці «Динамо» нічого не вміють.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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