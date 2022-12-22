Левандовскі: «Фінал ЧС-2022 – один з кращих в історії. І це посеред сезону, а не після нього»

Форвард зазначив, що всі гравці були в формі

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовські назвав Football Daily фінал ЧС-2022 одним з кращих в історії. «Це один з кращих фіналів в історії. Я думаю, що так вийшло тому, що матч проходив посеред сезону. Перед чемпіоном багато, і я в тому числі, думали, що грати буде складно, що це буде щось нове. Але принадність такого рішення ми побачили в фіналі. Зазвичай фінал припадає на червень або липень. Після 70-75 хвилин темп, якість гри падають. Але цього разу все футболісти діяли інтенсивно, показували майстерність. Вони трохи втомилися по ходу матчу, але втома була викликана пройшли сезоном. У цьому полягає величезна різниця».

Повідомлялося, що Роберт вплинув на відхід тренера збірної Польщі. Він планує зіграти на ЧС-2026.

Андрій Усмонов