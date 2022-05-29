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Левандовскі: «Важко сказати, чи я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні»

Форвард може опинитися в «Барселоні»
Футбол Бундесліга
21:29
Левандовскі: «Важко сказати, чи я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні»

Нападаючий «Баварії» Роберт Левандовскі сумнівається, що буде виступати в німецькому клубі в наступному сезоні. його цитує Bild.

«Перехід в« Барселону »? Це залежить від декількох факторів. Думаю, що моя ситуація зрозуміла, і немає сенсу говорити про це. Важко сказати, що я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні ».

Раніше стало відомо, що Левандовскі повторив бомбардирський рекорд Герда Мюллера.

Петро Приходько
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія

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