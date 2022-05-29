«Баварії» буде важко з ним прощатися. Левандовськи знову виграв «Золоту бутсу»
Левандовскі: «Важко сказати, чи я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні»
Форвард може опинитися в «Барселоні»
21:29
Нападаючий «Баварії» Роберт Левандовскі сумнівається, що буде виступати в німецькому клубі в наступному сезоні. його цитує Bild.
«Перехід в« Барселону »? Це залежить від декількох факторів. Думаю, що моя ситуація зрозуміла, і немає сенсу говорити про це. Важко сказати, що я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні ».
Раніше стало відомо, що Левандовскі повторив бомбардирський рекорд Герда Мюллера.
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