Левандовскі все ж пропустить матч проти «Атлетіко»

Другу апеляцію «Барселони» відхилили

Ла Ліга відхилила другу апеляцію по дискваліфікації форварда «Барселони» Роберта Левандовські.

Він був видалений в грі з «Осасуной» в першому таймі через нецензурні висловлювання на адресу арбітра. Сам гравець заявив, що говорив це лавці запасних.

Втім, Ла Ліга відхилила першу, а потім і другу апеляцію. Він пропустить три матчі включаючи ігри з «Еспаньолом» і «Атлетіко», повідомляє COPE.

Сам форвард не визнає своєї провини. Поляк є кращим бомбардиром «Барселони» в нинішньому сезоні.