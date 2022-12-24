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Левандовскі все ж пропустить матч проти «Атлетіко»

Другу апеляцію «Барселони» відхилили
Футбол Прімера
09:48
Левандовскі все ж пропустить матч проти «Атлетіко»

Ла Ліга відхилила другу апеляцію по дискваліфікації форварда «Барселони» Роберта Левандовські.

Він був видалений в грі з «Осасуной» в першому таймі через нецензурні висловлювання на адресу арбітра. Сам гравець заявив, що говорив це лавці запасних.

Втім, Ла Ліга відхилила першу, а потім і другу апеляцію. Він пропустить три матчі включаючи ігри з «Еспаньолом» і «Атлетіко», повідомляє COPE.

Сам форвард не визнає своєї провини. Поляк є кращим бомбардиром «Барселони» в нинішньому сезоні.

Андрій Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Роберт Левандовскі

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