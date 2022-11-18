Левандовськи несподівано спростував намір грати на ЧС-2022 в капітанській пов'язці в кольорах українського прапора

Грати в атрибутиці, отриманій від Шевченка, нібито не передбачалося спочатку

Шевченко та Левандовськи / Фото - Instagram

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовськи не гратиме в капітанській пов'язці у кольорах українського прапора на чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє Meczyki.

Нібито передача Андрієм Шевченком елемента атрибутики носила виключно символічний характер. Хоча він і прибув з командою до Катару. Сам поляк прокоментував ситуацію.

Так, пов'язка, яку мені передав Андрій Шевченко, з нами у Катарі. Але не було й мови про те, що я вийду в ній на поле.

Раніше Левандовськи заявляв, що для нього природно підтримувати Україну.