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Левандовський: «Я йду, бо хочу більше емоцій у своєму житті. Щось всередині мене згасло»

Нападник прагне покинути «Баварію»
Футбол Бундесліга
22:37
Левандовський: «Я йду, бо хочу більше емоцій у своєму житті. Щось всередині мене згасло»

Форвард «Баварії» Роберт Левандовський пояснив Onet Sport своє бажання покинути клуб після стількох років в клубі:

Я йду, бо хочу більше емоцій у своєму житті. Мене не хотіли слухати до кінця. Щось всередині мене згасло. І подолати це неможливо. Навіть якщо ти хочеш бути професіоналом, не зможеш компенсувати це.

Що це: запал, емоція, ентузіазм, готовність віддати себе справі? Цього вже немає?

Думаю, це йде в цьому напрямку. Я залишаю своїх друзів, провів з деякими 8 років, ми бачилися кожен день, проводили час. Це справжня дружба, безсумнівно.

Якщо ти пропрацював у клубі стільки років, ти завжди був готовим, доступним, попри травми та біль. Ти виклав все, що міг. Вважаю, найкраще буде знайти хороше рішення для обох сторін.

Варто відзначити, що контракт Левандовського з «Баварією» добігає свого кінця влітку 2023 року.

Поляк дав зрозуміти, що хоче переїхати саме в Іспанію.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія

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