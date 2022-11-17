Срна: «Не «Шахтар» визначає ціну Мудрика, а ринок. Він не гірший за гравців, за яких заплатили 100 мільйонів»
Левченко: «Дуже болісно, якщо талант Мудрика буде похований в неадекватному апетиті керівників «Шахтаря»
За гравця хочуть 100 мільйонів євро
17 листопада 10:50
Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає в своєму Twitter неадекватними вимоги «Шахтаря» за трансфер півзахисника Михайла Мудрика.
«Дуже болісно, якщо талант Мудрика буде похований в неадекватному апетиті керівників «Шахтаря». Ну серйозно, які 100млн?!»
За гравця хочуть 100 мільйонів євро.
На нього претендують «Арсенал» та інші команди.
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