Сергій Разумовський

У 13-му турі німецької Бундесліги Лейпциг у рідних стінах розгромив Айнтрахт, оформивши одну з найяскравіших перемог туру.

Господарі дуже рано повели в рахунку. Вже на 5-й хвилині відзначився Гардер, задавши тон упевненому виступу своєї команди. До перерви «бики» подвоїли перевагу завдяки голу Баумгартнера, а після відпочинку перетворили матч на справжнє знущання. Він міг робити дубль, але другий м'яч скасували через офсайд.

У другому таймі Діоманде оформив хет-трик за 18 хвилин, постійно користуючись провалами оборони франкфуртців. Також Раум реалізував пенальті, довівши рахунок до принизливих 6:0. Айнтрахт не зміг нічого протиставити потужному пресингу та швидким атакам суперника й фактично був повністю розбитий як у тактичному, так і в психологічному плані.

До вашої уваги огляд матчу.

Лейпциг набрав 29 очок і не дозволив Баварії відірватися від себе далі, ніж на вісім балів. Айнтрахт (21) випав із зони єврокубків.

Бундесліга, 13-й тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт 6:0

Голи: Гардер, 5, Баумгартнер, 31, Діоманде, 47, 55, 65, Раум, 62 (пен.)

РБ Лейпциг: Гулачі, Раум (Фінкгрефе, 67), Люкеба, Орбан, Неділкович, Баумгартнер (Максимович, 67), Зайвальд (Банзузі, 72), Шлагер, Нуса, Гардер (Гоміс, 67), Діоманде (Конате, 87)

Айнтрахт: Цеттерер, Теат, Кох, Коллінз, Браун (Аменда, 69), Крістенсен, Дауд (Гейлунд, 56), Шаїбі, Баойя (Ларссон, 56), Доан (Гьотце, 67), Батшуайї (Нганкам, 46)

Попередження: Раум – Теат, Коллінз