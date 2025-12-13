Сергій Разумовський

У 14-му турі німецької Бундесліги Лейпциг на виїзді несподівано програв берлінському Уніону.

Столичний клуб оформив підсумкові 3:1 у видовищному другому таймі. Після безгольової першої половини берлінці вийшли вперед на 57-й хвилині завдяки точному удару Берка. Перевага господарів протрималася недовго: вже на 60-й хвилині Гоміс відновив рівновагу, скориставшись моментом біля воріт Уніона.

Однак господарі швидко повернули ініціативу. Анса знову вивів берлінський клуб уперед, і цей гол став переломним у грі. Лейпциг намагався відігратися, однак натомість у компенсований до матчу час пропустив третій м’яч: на 93-й хвилині Скарке поставив крапку в поєдинку, закріпивши впевнену перемогу Уніона.

До вашої уваги огляд матчу.

Лейпциг залишився з 29 очками та ризикує пропустити дортмундську Боруссію (28) на друге місце. Уніон (18) піднявся на восьму сходинку.

Бундесліга, 14-й тур

Уніон Берлін – Лейпциг 3:1

Голи: Берк, 57, Анса, 64, Скарке, 90+3 – Гоміс, 60

Уніон: Реннов, Лейте, Кверфельд, Дукі, Кен (Нсокі, 85), Кемляйн, Хедіра, Габерер (Тріммель, 59), Чжон У Йон (Шефер, 67), Анса (Скарке, 85), Берк (Ілич, 67)

Лейпциг: Гулачі, Раум, Люкеба, Орбан, Неделкович (Максимович, 81), Баумгартнер, Зайвальд (Вернер, 90), Шлагер, Діоманде, Гардер, Бакайоко (Гоміс, 59)

Попередження: Габерер, Дукі – Раум, Гардер