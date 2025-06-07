Лідер Арсенала - про новий контракт: «Я люблю цей клуб, і моя сім'я також»

Центрбек Арсенала Габріел після підписання нового контракту з «канонірами» хоче допомогти команді Мікеля Артети почати здобувати трофеї. Його слова наводить пресслужба клубу.

Я приїхав сюди молодим гравцем, і майже через п'ять років я дуже щасливий і багато чому навчився. Я пишаюся собою - це дивовижна подорож, і я дуже радий її продовжувати. Сподіваюся, мені вдасться виграти трофеї з цим клубом, бо я люблю цей клуб, і моя сім'я також його любить.

Арсенал - приголомшливий клуб, і я дуже пишаюся тим, що підписав новий контракт. Я люблю цей клуб, люблю уболівальників, своїх товаришів за командою, люблю цей стадіон. Я пишаюся цим і дякую всім за підтримку. Ми продовжуємо йти разом у майбутнє, - пояснив Габріел.