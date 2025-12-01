Лідер Кривбаса за минулим матчем слідкував з ультрас. Хавбек пояснив, чому
Тоді Твердохліб був дискваліфікаваний
близько 5 годин тому
Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб поділився очікуваннями від матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Чи повернуся до складу після дискваліфікації – це питання більше до головного тренера. Якщо вирішить, що я потрібен у стартовому складі, значить буду грати.
За минулим матчем слідкував із трибуни? Я на звʼязку з одним з лідерів Ультрас Кривбасу. Ми списались, він запропонував прийти на сектор, я підтримав, бо це гарна ідея. Всі мені підтримали та підтримували завжди. Це дуже круто, коли фани настільки близькі до команди. Це дуже цікава історія, на секторі дуже сподобалось.
До Шахтаря готуюся у звичайному режимі. Вважаю, що до гри маємо підійти готовими фізично і тактично. Команда знаходиться у непоганій формі. На нас очікує цікава гра, сильний суперник. Готуємось дуже ретельно, та, сподіваюсь, покажемо якісний футбол.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу української Прем'єр-ліги та подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 1 грудня, на сторінці події Шахтар – Кривбас на Xsport. Початок – о 18:00.