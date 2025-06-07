Лідер Мілана повідомив керівництво про бажання залишити клуб
«Россонері» пролетіли повз єврокубки
близько 12 годин тому
Рафаел Леан / Фото - ФК Мілан
Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаел Леан повідомив керівництво клубу про бажання залишити команду, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг
В клубі розуміють, що невмотивований грати за мілан футболіст може компенсувати відсутність коштів за вихід в єврокубки. Леан може бути проданий за 70 мільйонів євро.
Інтерес до Рафаела проявляє Баварія, яка розглядає його як можливу заміну для ЛерояСане і Кінгслі Комана.
Леан в сезоні 2024/25 провів у футболці Мілана 50 матчів у всіх турнірах: 12 матчів, 13 асистів.
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