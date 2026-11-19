Захисник ЛНЗ Олег Горін вибув із гри до весни. За інформацією «ТаТоТаке» , 26-річний футболіст переніс операцію у Фінляндії через ушкодження привідного м’яза.

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Травму Горін отримав 24 жовтня в першому таймі матчу проти Лівого Берега. Медики очікують, що повноцінно повернутися до тренувань і матчів гравець зможе в березні 2027 року.

У сезоні-2026/27 захисник провів за черкаський клуб п’ять офіційних поєдинків, не відзначившись голами чи асистами. Після важкої травми, через яку пропустив початок кампанії, він повернувся на поле в жовтні.

Горін зіграв по 90 хвилин у матчах УПЛ проти Кудрівки та Кривбаса, а в зустрічі з Лівим Берегом провів на полі 35 хвилин.

Раніше ЛНЗ впевнено переграв Динамо з голом з центру поля.