19-річний півзахисник збірної Німеччини встановив рекорд ЧС-2022 за кількістю вдалих обводок за матч
Лідер збірної Німеччини: «Найгірший день в моїй кар'єрі, я боюся провалитися в психологічну яму»
Кімміх переживає за виліт команди з ЧС-2022
02 грудня 17:00
Півзахисник збірної Німеччини Джошуа Кімміх прокоментував виліт команди з ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.
– Сьогодні найгірший день у моїй кар'єрі. У 2018-му крах, на Євро крах ... Я став частиною збірної в 2016 році, до цього Німеччина завжди грала в півфіналах. Після мого приходу ми двічі не вийшли з групи. Мені важко впоратися з такими думками, тому що я асоціююся з цими невдачами. Дуже боюся провалитися в психологічну яму.
– Чи думав ти про закінчення кар'єри в збірній?
– Ні, не було такого.
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