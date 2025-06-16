Лідер збірної України U-21 порівняв рівень спротиву на Євро-2025 та дорослому футболі
Ванат відкрив лік голам на турнірі
близько 1 години тому
Владислав Ванат / Фото - УАФ
Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат висловився про рівень суперників на молодіжному Євро-2025. Його слова наводить УАФ.
Щодо порівнянь з іншими змаганнями, то мені здається, що на рівні національних команд захисники більш висококласні. Але от якщо взяти збірну Данії, то в неї захисники дуже хороші. Було складно грати проти них, і, гадаю, вони могли б виступати в топкомандах України
Після двох турів Україна має три очки і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф Євро-2025. У третій грі українці зустрінуться з Нідерландами (18 червня).
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