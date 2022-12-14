У тренера «Зорі» є пропозиція з Європи
Лідер «Зорі» розраховує повернутися на поле в 2023 році
Досвідчений хавбек зазнав травми у кінці осінньої частини сезону
14 грудня 14:58
Євген Шахов / Фото - ФК Зоря
Півзахисник «Зорі» Євген Шахов розповів про ступінь серйозності своєї травми та терміни відновлення. Слова футболіста наводить прес-служба луганців.
Зараз займаюся. Проводжу всі процедури для того, щоб якомога скоріше повернутись.
На даний момент я ще не готовий. Але я думаю, що, дай Боже, наступного року уже буду готовий, проведу повноцінний збір і підготуюсь до чемпіонату.
Раніше повідомлялося, що у тренера «Зорі» є пропозиція з Європи.
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