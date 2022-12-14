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Лідер «Зорі» розраховує повернутися на поле в 2023 році

Досвідчений хавбек зазнав травми у кінці осінньої частини сезону
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 грудня 14:58
Лідер «Зорі» розраховує повернутися на поле в 2023 році
Євген Шахов / Фото - ФК Зоря

Півзахисник «Зорі» Євген Шахов розповів про ступінь серйозності своєї травми та терміни відновлення. Слова футболіста наводить прес-служба луганців.

Зараз займаюся. Проводжу всі процедури для того, щоб якомога скоріше повернутись.

На даний момент я ще не готовий. Але я думаю, що, дай Боже, наступного року уже буду готовий, проведу повноцінний збір і підготуюсь до чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що у тренера «Зорі» є пропозиція з Європи.

Сергій Стаднюк
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Євген Шахов Зоря травми

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