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Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»

Результати найцікавіших матчів неділі, 9 жовтня
Футбол Ліга 1
09 жовтня 23:41
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Фото - Нант

У десятому турі французької Ліги 1 «Ренн» розгромив «Нант», а «Лілль» здолав «Ланс».

Перед матчем Ліги Європи проти «Динамо» підопічні Бруно Женезьо не відчули опору «канарок». Забили Гуїрі, Терр'є та Дуе.

Команді Паулу Фонсеки потрібно було рятувати своє становище в суперечці за єврокубки. Девід реалізував пенальті та приніс перемогу «догам». Сотока ж не забив із позначки.

«Ренн» продовжує випереджати «Лілль» на два очки в боротьбі за шосту сходинку. «Ланс» – четвертий.

Ліга 1, 10 тур

«Ренн» – «Нант» 3:0

Голи: Гуїрі, 26, Терр'є, 80, Дуе, 84

Видалення: Родон («Ренн»)

«Лілль» – «Ланс» 1:0

Гол: Девід, 44 (пен.) 

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Ренн Лілль Динамо Київ Паулу Фонсека Нант Ланс

Коментарі 1

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9 жовтня 2022р. 23:51
До сих пор не могу понять как лягушатники не вкатили куевским бомжам штуки три-четыре!
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