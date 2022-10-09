Український футбольний агент – про захисника «Динамо»: «Я б відправив його торгувати картоплею після матчу з «Ренном»
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Результати найцікавіших матчів неділі, 9 жовтня
Фото - Нант
У десятому турі французької Ліги 1 «Ренн» розгромив «Нант», а «Лілль» здолав «Ланс».
Перед матчем Ліги Європи проти «Динамо» підопічні Бруно Женезьо не відчули опору «канарок». Забили Гуїрі, Терр'є та Дуе.
Команді Паулу Фонсеки потрібно було рятувати своє становище в суперечці за єврокубки. Девід реалізував пенальті та приніс перемогу «догам». Сотока ж не забив із позначки.
«Ренн» продовжує випереджати «Лілль» на два очки в боротьбі за шосту сходинку. «Ланс» – четвертий.
Ліга 1, 10 тур
«Ренн» – «Нант» 3:0
Голи: Гуїрі, 26, Терр'є, 80, Дуе, 84
Видалення: Родон («Ренн»)
«Лілль» – «Ланс» 1:0
Гол: Девід, 44 (пен.)