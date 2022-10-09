Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»

Результати найцікавіших матчів неділі, 9 жовтня

Фото - Нант

У десятому турі французької Ліги 1 «Ренн» розгромив «Нант», а «Лілль» здолав «Ланс».

Перед матчем Ліги Європи проти «Динамо» підопічні Бруно Женезьо не відчули опору «канарок». Забили Гуїрі, Терр'є та Дуе.

Команді Паулу Фонсеки потрібно було рятувати своє становище в суперечці за єврокубки. Девід реалізував пенальті та приніс перемогу «догам». Сотока ж не забив із позначки.

«Ренн» продовжує випереджати «Лілль» на два очки в боротьбі за шосту сходинку. «Ланс» – четвертий.

Ліга 1, 10 тур

«Ренн» – «Нант» 3:0

Голи: Гуїрі, 26, Терр'є, 80, Дуе, 84

Видалення: Родон («Ренн»)

«Лілль» – «Ланс» 1:0

Гол: Девід, 44 (пен.)