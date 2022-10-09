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Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал». Онлайн трансляція

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Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09 жовтня 19:45
Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал». Онлайн трансляція
Фото: Реал

11 жовтня в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів в групі F «Шахтар» приймає мадридський «Реал».

Після трьох турів «Реал» лідирує, здобувши перемоги над «Селтіком» (3:0) і «Лейпцигом» (2:0) і дома. Донеччани, крім поразки в Іспанії, мають в своєму активі 4 бали після розгромної перемоги над «Лейпцигом» (4:1) та нічиї з «Селтіком» (1:1).

Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 22:00.

Карен Агабекян
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Шахтар Донецьк

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