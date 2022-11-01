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Ліга Європи. «Динамо» – «Фенербахче». Онлайн трансляція
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07:06
3 листопада в 6-му турі Ліги Європи в групі B «Динамо» приймає турецький «Фенербахче».
Після п'яти турів «Динамо» йде четвертим з одним очком в активі і без шансів на єврокубкову весну. «Фенербахче» знаходиться на другому місці і веде боротьбу за першу позицію з «Реном».
Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 22:00.
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