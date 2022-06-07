Ліга націй: Англія врятувалася в матчі з Німеччиною, Італія мінімально переграла Угорщину
Вашій увазі головні результати вечора в Лізі націй.
Німеччина - Англія 1: 1
голи: Хофман, 50 - Кейн, 88, пен
Німеччина: Нойер, Рюдігер, Клостерманн, Шлоттербек, Раум, Хофманн (Гнабрі, 65), Гюндоган (Сані, 83), Кімміх, Мусіала (Вернер, 65), Хавертц, Мюллер (Горетцка, 76).
Англія: Пікфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Тріппьер, Філліпс (Беллінгем, 14), Райс, Маунт (Гріліш, 72), Кейн, Стерлінг, Сака (Боуен, 80).
попередження: Шлоттербек (87).
Італія - Угорщина 2: 1
голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 - Манчіні, 61, автогол
Італія: Доннарумма, Калабрія, Манчіні, Бастоні, Спінаццола (Димарко, 75), Крістанте, Барелла (Тоналі, 84), Пеллегріні (Локателлі, 66), Політано (Белотті, 75), Распадорі (Дзербін, 84), Нто.
Угорщина: Дібус, Нього (Фіола, 58), Орбан, Ланг, Салаї, Надь (Болла, 81), Шаллаї, Надь (Стайлз, 58), Собослаі, Шафер (Ванча, 87), Салаї (Адам, 87).
попередження: Барелла (64), Шафер (71), Кристанті (90).
Фінядія - Чорногорія 2: 0
голи: Похьянпало, 31, 38
Фінляндія: Градецкі, Гранлунд (Алхо, 79), Йенсен (Вяйсянен, 86), Вяйсянен, Іванов, Ніскані, Луд (Валакарі, 67), Камара (Шюллер, 67), Лінгман, Пуккі (Форсс, 67), Похьянпало.
Чорногорія: Петкович, Томашевич, Вуячич (Хакшабановіч, 68), Шипчич, Радунович, Вукчевич, Шчекич, Савічевіч (Марушич, 78), Вукотіч (Божович, 46), Бечірай (Цамай, 46), Джуранович (4).
попередження: Шипчич (71).
Литва - Туреччина 0: 6
голи: Синик, 2, 14, Дурсун, 56, пен, 81, Акгюн, 89, Дервішоглу, 90+ 2
Литва: Шеткус, Міколюнас, Клімавічюс, Шаткус, Шірвіс, Новіковас (Пяткявічюс, 64), Арманавічюс, Мегелайтіс (Уткус, 46), Голубіцкас (Бараускас, 76), Лаукжяміс (Клімавічюс).
Туреччина: Алемдар, Мюльдюр, Айхан, Кабак (Озкаджар, 76), Ундер (Акгюн, 46), Кадіоглу (Ельмалі, 59), Сінік (Актюркоглу, 66), Чалханоглу (Кекчю, 46), Озджан, Дуршог.
попередження: Голубіцкас (9), Чалханоглу (33), Клімавічюс (46), Шірвіс (55), Уткус (79), Дурсун (79).
Свій перший матч збірна України в Лізі націй зіграє 8 -го червня проти Ірландії. Початок - о 21:45.
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