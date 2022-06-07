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Ліга націй: Англія врятувалася в матчі з Німеччиною, Італія мінімально переграла Угорщину

Туреччина рознесла Литву
Футбол Ліга націй UEFA
00:09
Ліга націй: Англія врятувалася в матчі з Німеччиною, Італія мінімально переграла Угорщину

Вашій увазі головні результати вечора в Лізі націй.

Німеччина - Англія 1: 1

голи: Хофман, 50 - Кейн, 88, пен

Німеччина: Нойер, Рюдігер, Клостерманн, Шлоттербек, Раум, Хофманн (Гнабрі, 65), Гюндоган (Сані, 83), Кімміх, Мусіала (Вернер, 65), Хавертц, Мюллер (Горетцка, 76).

Англія: Пікфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Тріппьер, Філліпс (Беллінгем, 14), Райс, Маунт (Гріліш, 72), Кейн, Стерлінг, Сака (Боуен, 80).

попередження: Шлоттербек (87).

Італія - Угорщина 2: 1

голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 - Манчіні, 61, автогол

Італія: Доннарумма, Калабрія, Манчіні, Бастоні, Спінаццола (Димарко, 75), Крістанте, Барелла (Тоналі, 84), Пеллегріні (Локателлі, 66), Політано (Белотті, 75), Распадорі (Дзербін, 84), Нто.

Угорщина: Дібус, Нього (Фіола, 58), Орбан, Ланг, Салаї, Надь (Болла, 81), Шаллаї, Надь (Стайлз, 58), Собослаі, Шафер (Ванча, 87), Салаї (Адам, 87).

попередження: Барелла (64), Шафер (71), Кристанті (90).

Фінядія - Чорногорія 2: 0

голи: Похьянпало, 31, 38

Фінляндія: Градецкі, Гранлунд (Алхо, 79), Йенсен (Вяйсянен, 86), Вяйсянен, Іванов, Ніскані, Луд (Валакарі, 67), Камара (Шюллер, 67), Лінгман, Пуккі (Форсс, 67), Похьянпало.

Чорногорія: Петкович, Томашевич, Вуячич (Хакшабановіч, 68), Шипчич, Радунович, Вукчевич, Шчекич, Савічевіч (Марушич, 78), Вукотіч (Божович, 46), Бечірай (Цамай, 46), Джуранович (4).

попередження: Шипчич (71).

Литва - Туреччина 0: 6

голи: Синик, 2, 14, Дурсун, 56, пен, 81, Акгюн, 89, Дервішоглу, 90+ 2

Литва: Шеткус, Міколюнас, Клімавічюс, Шаткус, Шірвіс, Новіковас (Пяткявічюс, 64), Арманавічюс, Мегелайтіс (Уткус, 46), Голубіцкас (Бараускас, 76), Лаукжяміс (Клімавічюс).

Туреччина: Алемдар, Мюльдюр, Айхан, Кабак (Озкаджар, 76), Ундер (Акгюн, 46), Кадіоглу (Ельмалі, 59), Сінік (Актюркоглу, 66), Чалханоглу (Кекчю, 46), Озджан, Дуршог.

попередження: Голубіцкас (9), Чалханоглу (33), Клімавічюс (46), Шірвіс (55), Уткус (79), Дурсун (79).

Свій перший матч збірна України в Лізі націй зіграє 8 -го червня проти Ірландії. Початок - о 21:45.

Петро Приходько
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Теги

збірна Німеччини (футбол) збірна Англії (футбол) збірна Італії (футбол) збірна Угорщини (футбол)

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