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Ліга націй. Боротьба у групі України почалася – і одразу несподіваний результат

Збірна Вірменії без Мхітаряна, що завершив міжнародну кар'єру, здолала Ірландію
Футбол Збірна України
22:03
Ліга націй. Боротьба у групі України почалася – і одразу несподіваний результат
Фото - FAI

В першому турі Ліги націй збірна Вірменії на своєму полі мінімально переграла Ірландію.

Британці володіли перевагою на поле. Але воно не було таким значним, аби вразити ворота Юрченко.

А господарі зуміли забити двічі. Якщо гол Барсегяна скасували через офсайд, то м'яч Сперцяна виявився цілком «легальним».

Збірна Вірменії очолила групу 1 дивізіону B. Команди Шотландії та України свій матч туру проведуть восени.

Ліга націй. Група B1, перший тур

Вірменія - Ірландія 1:0

Гол: Сперцян, 74

Вірменія: Юрченко, Амбарцумян, Мкоян, Ароян, Оганесян (Мкртчян, 61), Оганесян, Байрамян, Григорян, Сперцян, Бічахчян (Адамян, 56), Барсегян (Дашян, 89).

Англія: Келлехер, Коулмен (Кін, 81), Даффі, Іган, Коллінз, Стівенс (Макклейн, 73), Хендрік, Каллен (Браун, 81), Робінсон (Найт, 73), Огбене, Перротт (Обафемі, 65).

Попередження: Мкртчян - Даффі, Хендрік

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Вірменії (футбол) збірна Ірландії (футбол)

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