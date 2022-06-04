Ліга націй. Боротьба у групі України почалася – і одразу несподіваний результат
В першому турі Ліги націй збірна Вірменії на своєму полі мінімально переграла Ірландію.
Британці володіли перевагою на поле. Але воно не було таким значним, аби вразити ворота Юрченко.
А господарі зуміли забити двічі. Якщо гол Барсегяна скасували через офсайд, то м'яч Сперцяна виявився цілком «легальним».
Збірна Вірменії очолила групу 1 дивізіону B. Команди Шотландії та України свій матч туру проведуть восени.
Ліга націй. Група B1, перший тур
Вірменія - Ірландія 1:0
Гол: Сперцян, 74
Вірменія: Юрченко, Амбарцумян, Мкоян, Ароян, Оганесян (Мкртчян, 61), Оганесян, Байрамян, Григорян, Сперцян, Бічахчян (Адамян, 56), Барсегян (Дашян, 89).
Англія: Келлехер, Коулмен (Кін, 81), Даффі, Іган, Коллінз, Стівенс (Макклейн, 73), Хендрік, Каллен (Браун, 81), Робінсон (Найт, 73), Огбене, Перротт (Обафемі, 65).
Попередження: Мкртчян - Даффі, Хендрік
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