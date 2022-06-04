Ліга націй. Екс-суперники України у відборі на ЧС-2022 розписали мирову

Команди стартували на турнірі з одним очком в активі

Фото - NFS BIH

У першому турі Ліги націй збірна Фінляндії в рідних стінах зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.

Господарі зуміли відкрити рахунок голом «в роздягальню». Пуккі реалізував пенальті під перерву.

У другому таймі ініціативу перехопили гості. Плоди це принесло на останніх хвилинах. Допоміг своїй команді відігратися Превляк.

Боснія і Фінляндія набрали по одному очку в групі 3 дивізіону B. Нагадаємо, обидві збірні залишилися позаду України в боротьбі за плей-офф відбору на ЧС-2022.

Ліга націй. Група B3, перший тур

Фінляндія - Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Пуккі, 45 - Превляк, 90

Фінляндія: Градецкі, Алхо, О`Шонессі, Вяйсянен, Іванов, Врон, Шюллер (Лам, 61), Камара, Ніссіля (Тейлор, 61), Луд (Форсс, 78), Пуккі (Челльман, 78).

Боснія: Шехіч, Газібеговіч (Хотіч, 67), Хаджікадуніч, Ахмедходжіч, Колашінац, П'янич (Гояк, 56), Прціч, Хаджіахметович (Превляк, 83), Стевановіч, Круніч (Менало, 57), Джеко.

Попередження: Іванов, Ніссіля, Лам, О`Шонессі - Прціч, Хотіч