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Ліга націй. Португалія рознесла Швейцарію, Іспанія врятувалася від поразки в матчі з Чехією

Сербія забила Словенії чотири рази
Футбол Ліга націй UEFA
08:57
Ліга націй. Португалія рознесла Швейцарію, Іспанія врятувалася від поразки в матчі з Чехією

Вашій увазі головні результати вчорашнього ігрового дня в Лізі націй.

Португалія - Швейцарія 4:0

Голи: Карвалью, 15, Роналду, 35, 39, Канселье, 68

Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Канселье, Пепе, Данилу Перейра, Мендеш, Вільям Карвалью (Матеуш Нунеш, 84), Бруну Фернандеш (Бернарду Сілва, 67), Рубен Невеш (Пальінья, 77), Отавіо (Рафаел Леау, 77), Роналду, Діогу Жота (Рікарду Орта, 67).

Швейцарія: Кобель, Мбабу, Фрай, Шер, Родрігес (Окафор, 62), Лотомба, Шакірі (Фройлер, 69), Джака, Штеффен (Боттані, 70), Соу (Гавранович, 81), Сеферович (Емболо, 62).

попередження: Шер (14), Бруну Фернандеш (32), Штеффен (49), Емболо (79).

Чехія - Іспанія 2:2

Голи: Пішаків, 4, Кухта, 66 - Гаві, 45, Мартінес, 90

Чехія: Вацлік, Цоуфал, Брабец, Матею, Зима, Зелені (Янкто, 24; Гавел, 46), Соучек, Саділек, Лінгр (Чорні, 59), Пішаків (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 78).

Іспанія: Унаї Симон, Карвахаль, Мартінес, Ерік Гарсія, Алонсо, Коке (Льоренте, 72), Родрі (Бускетс, 61), Гаві, Сарабія (Ферран Торрес, 46), Ольмо (Асенсіо, 61), де Томас (Мората, 61).

попередження: Родрі (58), Цоуфал (90).

Швеція - Норвегія 1:2

Голи: Еланга, 90 - Холанд, 20, пен, 69

Швеція: Ольсен, Крафт, Мілошевич, Нільссон, Аугустінссон, Форсберг (Еланга, 66), Сванберг, Каюсте (Карлстрем, 78), Классон (Ольссон, 78), Кулусевскі, Ісак (Дьокереш, 66).

Норвегія: Нюланд, Педерсен (Ханче-Ольсен, 89), Страннберг, Естігор, Мелінг, Торсбю (Берг, 61), Едегор, Берге (Хеуге, 89), Ельюнуссі (Торстведт, 75), Серлот, Холанд (Кінг, 75).

попередження: Крафт (18), Ісак (34), Педерсен (42), Сванберг (45), Кулусевскі (90), Ольсен (90).

Сербія - Словенія 4:1

Голи: Мітровіч, 24, Мілінковіч-Савич, 56, Йович, 85, Радоніч, 90 - Стоянович, 30

Сербія: Райковіч, Мітровіч, Машовіч, Міленкович, Рістіч (Радоніч, 46), Мілінковіч-Савич (Лукич, 72), Максимович, Іліч (Тадич, 46), Живкович, Мітровіч (Рачіч, 81), Йованович (Йович, 46).

Словенія: Хмар, Стоянович, МЕВЛ (Сікошек, 79), Блажіч, Бійол, Карничник, Горенц-Станковіч (Гнізда-Черін, 63), Куртич, Ловріч (Целар, 79), Зайц (Захович, 84), Шешко (Шпорар, 63).

попередження: Зайц (13), Мітровіч (23).

Нагадаємо, в 1-му турі Швейцарія програла ще й Чехії (1: 2).

Петро Приходько
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Теги

збірна Португалії (футбол) збірна Швейцарії (футбол) збірна Чехії (футбол) збірна Іспанії (футбол)

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