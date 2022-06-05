Ліга націй. Туреччина не залишила шансів Форерським островам, Чорногорія обіграла Румунію
Ліга націй. Група С1, перший тур
Туреччина – Фарерські острови 4:0
Голи: Ундер, 37, Дервішоглу, 47, Дурсун, 82, Демірал, 85
Туреччина: Чакир, Мюльдюр, Демірал, Сеюнджю (Сінік, 46), Ундер (Акгюн, 80), Кадіоглу, Актюркоглу (Айхан, 46), Чалханоглу, Токез (Озджан, 66), Унал, Дервішоглу (5урсу).
Фарерські о-ва: Нільсен, Фере, Аскхам, Давідсен, Йоунссон (Андреасен, 53), Соренсен (Агнарссон, 53), Ханссон (Міккельсен, 86), Ватнхамар, Ватнхамар (Едмундссон, 86), Юнсен, Йоханнесен (О3).
Попередження: Сеюнджю (25), Ватнхамар (32), Ундер (45), Ханссон (45).
Ліга націй. Група С1, перший тур
Литва – Люксембург 0:2
Голи: Сінані, 44, 78
Литва: Шеткус, Баравікас, Уткус, Шаткус, Бараускас, Новіковас, Сливка (Должников, 84), Мегелайтіс, Ласіцкас, Голубіцкас (Пяткявічюс, 63), Клімавічюс (Кружікас, 63).
Люксембург: Моріс, Мартінс, Шано, Карлсон, Пінту, Мартінс Перейра, Баррейро, Тілль (Родрігеш, 46), Муратович (Бонерт, 69), Сінані (Тілль, 89), Боржес Саншес (Олесен, 60).
Попередження: Ласіцкас (54), Сливка (61), Пяткявічюс (81), Шано (81), Боржників (90).
Ліга націй. Група B3, перший тур
Чорногорія – Румунія 2:0
Голи: Мугоша, 66, Вукчевич, 87
Чорногорія: Міятович, Марушич (Вукчевіч, 79), Вешовіч, Томашевич, Вуячич, Вукчевич, Йовович (Божович, 56), Раічковіч (Шчекіч, 79), Хакшабановіч (Радунович, 84), Мугоша, Янкович (Савич (Савич (Савич 84че).
Румунія: Ніце, Раціу, Кірікеш, Рус, Банку, Крістя (Крецю, 13), Марін (Чикилдеу, 78), Олару (Максим, 46), Тенасе (Алібек, 65), Іван, Міхеіле (Мітріце, 65).Попередження: Банку (27), Йовович (43), Божович (90).
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