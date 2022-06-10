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Ліга націй: У кривдниці збірної України 0 очок після трьох турів

Швейцарія вкотре доводить, що цій команді не місце в Лізі А
Футбол Ліга націй UEFA
08:34
Ліга націй: У кривдниці збірної України 0 очок після трьох турів

Вашій увазі головні результати вчорашнього вечора в Лізі націй.

Швейцарія - Іспанія 0: 1

гол: Сарабія, 13

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Аканджі (Фрай, 79), Джемерт, Родрігес (Соу, 89), Джака, Фройлер, Ебішер (Окафор, 64), Шакірі (Сеферович, 80), Цубер (Штеффен, 63), Емболо.

Іспанія: Унаї Симон, Аспілікуета, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Льоренте (Солер, 80), Гаві (Коке, 73), Сарабія (Ольмо, 62), Мората (Асенсіо, 73), Ферран Торрес.

попередження: Шакірі (59), Аканджі (67), Сеферович (89), Соу (90).

Португалія - Чехія 2: 0

Голи: Канселье, 33, Гедеш, 38

Португалія: Діогу Кошта, Жоау Канселье, Пепе, Данилу Перейра, Геррейру, Вільям Карвалью (Бруну Фернандеш, 68), Бернарду Сілва (Вітінья, 68), Рубен Невеш (Моутінью, 88), Гедеш (Пальінья, 88), Роналду, Діогу Жота (Рафаел Леау, 80).

Чехія: Станек, Цоуфал, Брабец, Матею (Крал, 80), Зима, Гавел (Емелка, 46), Соучек, Садилек, Лінгр (Пешек, 46), Кухта (Юречка, 46), Гложек (Влканова, 73).

попередження: Вільям Карвалью (3), Соучек (24), Матею (35), Роналду (51), Рафаел Леау (87), Жоау Канселье (89).

Відзначимо, що в цій групі після 3 -х турів у Португалії 7 очок, у Іспанії - 5, у Чехії 4 бала і 0 очок у Швейцарії. Це та Швейцарія, яка обманом викинула збірну України з Ліги А.

Швеція - Сербія 0: 1

гол: Йович, 45

Швеція: Ольсен, Андерссон, Нільссон (Куртулуш, 41), Екдаль, Аугустінссон, Классон (Гудмундссон, 77), Ольссон (Форсберг, 77), Сванберг, Каюсте, Еланга (Дьокереш, 86), Квайсон.

Сербія: Дмитрович, Велькович, Міленкович, Павлович (Мітровіч, 79), Терзич (Радоніч, 63), Лазович (Костіч, 64), Гудель, Джурічіч (Рачіч, 70), Мілінковіч-Савич, Тадич, Йович (Лукич, 77).

попередження: Гудель (28), Сванберг (34), Джурічіч (36), Ольссон (42), Павлович (60), Рачіч (89).

Норвегія - Словенія 0: 0

Норвегія: Нюланд, Педерсен, Ханче-Ольсен, Естігор, Мелінг, Еурснес (Торстведт, 46), Едегор, Берге, Ельюнуссі, Кінг (Серлот, 46), Холанд.

Словенія: Хмар, Стоянович, Карнічник, Блажіч, Брекало, Сікошек, Вербич, Куртич, Гнізда-Черін, Целар, Шешко.

попередження: Стоянович (1).

свій другий матч Ліги націй збірна України проведе вже завтра, 11-го червня, в Лодзі (Польща), проти Вірменії.

Петро Приходько
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Теги

збірна Швейцарії (футбол) збірна Іспанії (футбол) збірна Португалії (футбол) збірна Чехії (футбол)

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