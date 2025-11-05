Ліга чемпіонів: розклад матчів на 5 листопада
У рамках 4 туру відбудуться дев'ять поєдинків
близько 1 години тому
Сьогодні, 5 листопада, відбудуться дев’ять матчів 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026. Пропонуємо ознайомитися з розкладом ігор цього європейського вечора.
Розклад матчів Ліги чемпіонів (за київським часом):
19:45 — Пафос (Пафос, Кіпр) – Вільярреал (Вільярреал, Іспанія)
19:45 — Карабах (Баку, Азербайджан) – Челсі (Лондон, Англія)
22:00 — Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл, Англія) – Атлетік (Більбао, Іспанія)
22:00 — Аякс (Амстердам, Нідерланди) – Галатасарай (Стамбул, Туреччина)
22:00 — Марсель (Марсель, Франція) – Аталанта (Бергамо, Італія)
22:00 — Бенфіка (Лісабон, Португалія) – Баєр (Леверкузен, Німеччина)
22:00 — Брюгге (Брюгге, Бельгія) – Барселона (Барселона, Іспанія)
22:00 — Інтер (Мілан, Італія) – Кайрат (Алмати, Казахстан)
22:00 — Манчестер Сіті (Манчестер, Англія) – Боруссія (Дортмунд, Німеччина)
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті (Угорщина). Саме там визначиться володар головного клубного трофея Європи.
