У чвертьфіналах Іспанія зіграє з Францією, Норвегія зустрінеться з Англією, Нідерланди протистоятимуть Португалії, а Бельгія – Німеччині. У півфіналах переможці перших двох пар зустрінуться між собою, як і переможці двох інших протистоянь.

20 листопада у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плейоф та стикових матчів Ліги націй сезону 2026/27. За його підсумками визначилися пари чвертьфіналу Ліги A, а також усі учасники перехідних протистоянь за підвищення та збереження місця у дивізіонах.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

У перехідному плейоф між Лігами A та B зіграють Боснія і Герцеговина – Данія, Угорщина – Сербія, Ірландія – Хорватія та Словенія – Уельс. За місце в Лігах B та C боротимуться Кіпр із Північною Македонією, Естонія з Румунією, Фарерські острови з Грузією та білорусь з Ізраїлем.

Збірна України завершила груповий етап на третьому місці квартету B2 і зберегла місце в Лізі B на наступний сезон.

Перші матчі чвертьфіналів і стикового плейоф відбудуться 25–27 березня 2027 року, матчі-відповіді – 28–30 березня. Фінальний турнір Ліги націй за участю чотирьох переможців чвертьфіналів запланований на 9–13 червня 2027 року.

Пари 1/4 фіналу, 25–27 та 28–30 березня 2027 року

Іспанія – Франція

Норвегія – Англія

Нідерланди – Португалія

Бельгія – Німеччина

Пари 1/2 фіналу, 9–10 червня 2027 року

Нідерланди / Португалія – Іспанія / Франція

Бельгія / Німеччина – Норвегія / Англія

Перехідний плейоф між Лігами A та B, 25–27 та 28–30 березня 2027 року

Боснія і Герцеговина – Данія

Угорщина – Сербія

Ірландія – Хорватія

Словенія – Уельс

Перехідний плейоф між Лігами B та C, 25–27 та 28–30 березня 2027 року

Кіпр – Північна Македонія

Естонія – Румунія

Фарерські острови – Грузія

білорусь – Ізраїль

Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026