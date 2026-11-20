Ліга націй виходить на вирішальну стадію. Визначилися всі пари чвертьфіналу турніру
Результати жеребкування плейоф Ліги націй
20 листопада у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плейоф та стикових матчів Ліги націй сезону 2026/27. За його підсумками визначилися пари чвертьфіналу Ліги A, а також усі учасники перехідних протистоянь за підвищення та збереження місця у дивізіонах.
У чвертьфіналах Іспанія зіграє з Францією, Норвегія зустрінеться з Англією, Нідерланди протистоятимуть Португалії, а Бельгія – Німеччині. У півфіналах переможці перших двох пар зустрінуться між собою, як і переможці двох інших протистоянь.
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У перехідному плейоф між Лігами A та B зіграють Боснія і Герцеговина – Данія, Угорщина – Сербія, Ірландія – Хорватія та Словенія – Уельс. За місце в Лігах B та C боротимуться Кіпр із Північною Македонією, Естонія з Румунією, Фарерські острови з Грузією та білорусь з Ізраїлем.
Збірна України завершила груповий етап на третьому місці квартету B2 і зберегла місце в Лізі B на наступний сезон.
Перші матчі чвертьфіналів і стикового плейоф відбудуться 25–27 березня 2027 року, матчі-відповіді – 28–30 березня. Фінальний турнір Ліги націй за участю чотирьох переможців чвертьфіналів запланований на 9–13 червня 2027 року.
Пари 1/4 фіналу, 25–27 та 28–30 березня 2027 року
- Іспанія – Франція
- Норвегія – Англія
- Нідерланди – Португалія
- Бельгія – Німеччина
Пари 1/2 фіналу, 9–10 червня 2027 року
- Нідерланди / Португалія – Іспанія / Франція
- Бельгія / Німеччина – Норвегія / Англія
Перехідний плейоф між Лігами A та B, 25–27 та 28–30 березня 2027 року
- Боснія і Герцеговина – Данія
- Угорщина – Сербія
- Ірландія – Хорватія
- Словенія – Уельс
Перехідний плейоф між Лігами B та C, 25–27 та 28–30 березня 2027 року
- Кіпр – Північна Македонія
- Естонія – Румунія
- Фарерські острови – Грузія
- білорусь – Ізраїль
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