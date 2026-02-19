Ліга Європи. Ноттінгем на виїзді розгромив Фенербахче, перемоги Генка, Сельти та Болоньї
Зіграно чотири поєдинки
24 хвилини тому
Відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Турецький Фенербахче на своєму полі приймав англійський Ноттінгем Форест. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 3:0.
В інших матчах норвезький Бранн вдома програв італійській Болоньї з рахунком 0:1, хорватське Динамо Загреб зазнало домашньої поразки від бельгійського Генка (1:3), а іспанська Сельта на виїзді перемогла грецький ПАОК – 2:1.
Матчі-відповіді пройдуть через тиждень.
Ліга Європи, 1/16 фіналу
Перші матчі
Бранн – Болонья – 0:1
Гол: Сантьяго Кастро, 9.
Динамо Загреб – Генк – 1:3
Голи: Бельо, 44 – Хейнен, 15, Ель-Уаді, 21, 90.
ПАОК – Сельта – 1:2
Голи: Єремеєфф, 77 – Аспас, 34, Сведберг, 43.
Фенербахче – Ноттінгем Форест – 0:3
Голи: Мурілло, 21, Ігор Жезус, 43, Гіббс-Уайт, 50.
